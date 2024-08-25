شكرا لقرائتكم خبر عن زد ومودرن سبورت يلجآن إلى الوقت الإضافى لتحديد المتأهل إلى نصف نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

لجأ فريقا مودرن سبورت وزد إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى لتحديد المتأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب السلام.

وبدأ مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

دفاع: محمود شعبان ، علي الفيل ، خالد رضا ، طارق طه.

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد نصير ، محمد صادق .

هجوم: أحمد عاطف ، علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، محمد محمود ، باسم علي ، هشام عادل ، عبد الكبير الوادي ، عمر وائل ، عبد الرحمن رشدان ، ايبا ، أحمد كباكا

ودخل زد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على لطفى.

خط الدفاع: أحمد عبد النبى- مصطفى العش - محمد إسماعيل - محمد أشرف.

خط الوسط: ماتا ماجاسا – بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري

خط الهجوم: شادى حسن – مصطفى زيكو – مصطفى ميسي.

ويلاقى الفائز من مباراة زد ومودرن سبورت الإسماعيلى الذى صعد إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح.