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محمد صلاح يسعى لفك عقدة الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي في مباراة برينتفورد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق الإنجليزي لملاقاة نظيره برينتفورد غداً، في إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة "البريميرليج".

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره برينتفورد غداً الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأنفيلد".

وكان فريق ليفربول تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة الجولة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح الذي تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويسعى محمد صلاح إلى فك العقدة التي تلازمه، في مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث لم يتمكن محمد صلاح من تسجيل أي هدف في الجولة الثانية بالمسابقة، منذ إنضمامه إلى الريدز في يوليو 2017.

واكتفى صلاح بتقديم تمريرتين حاسمتين فقط، في مباريات الجولة الثانية منذ انضمامه إلى ليفربول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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