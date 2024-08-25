دوري إنجليزي.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :
تقام اليوم الأحد 25 أغسطس عدد من المباريات المهمة ابرزهم الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي:
ـ وولفرهامبتون ضد تشيلسي الساعة 4 عصراً ـ بي ان سبورت 1hd
ـ بورنموث ضد نيوكاسل الساعة 4 عصراً ـ بي ان سبورت 2hd
ـ ليفر بول ضد برينتفورد الساعة 6:30 مساءً ـ بي ان سبورت 1hd
ـ ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة 6 مساءً ـ بي ان سبورت hd3
ـ ديبورتيفو ليجانيس ضد لاس بالماس الساعة 8 مساءً ـ بي ان سبورت hd2
ـ ألافيس ضد ريال بيتيس الساعة 8:15 مساءً ـ بي ان سبورت hd6
ـ اتلتيكو مدريد ضد جيرونا الساعة 10:30 مساءً ـ بي ان سبورت hd3
الدوري الألماني :
ـ فولفسبورج ضد بايرن ميونيخ الساعة 4:30 عصراً ـ بي ان سبورت hd5
ـ سانت باولي ضد هايدنهام الساعة 6: 30 مساءً ـ بي ان سبورت اكسترا 1
دوري أبطال افريقيا :
ـ جور ماهيا ضد المريخ جوبا الساعة 3 عصراً ـ لا توجد فى جدول البث
الدوري الفرنسي :
ـ لانس ضد بريست الساعة 4 عصراً ـ بي ان سبورت hd4
ـ نانت ضد اوكسير الساعة 6 مساءً ـ بي ان سبورت hd6
ـ نيس ضد تولوز الساعة 6 مساءً ـ بي ان سبورت hd9
ـ ستراسبورج ضد رين الساعة 9:45 مساءً ـ بي ان سبورت اكسترا 2
ـ مارسيليا ضد ريمس الساعة 9:45 مساءً ـ بي ان سبورت hd4
ـ فيورنتينا ضد فينيزيا الساعة 7:30 مساءً ـ ssc
ـ تورينو ضد أتالانتا الساعة? 7:30مساءً ـ ssc
ـ روما ضد إمبولي الساعة 9:45 مساءً ـ ssc
ـ نابولي ضد بولونيا الساعة 9:45 مساءً ـ ssc
الكونفيدرالية الإفريقية :
ـ البن الأثيوبي ضد نادي شرطة كينيا ـ لا توجد فى جدول البث