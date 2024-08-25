دوري إنجليزي.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني :



تقام اليوم الأحد 25 أغسطس عدد من المباريات المهمة ابرزهم الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة



الدوري الإنجليزي:

ـ وولفرهامبتون ضد تشيلسي الساعة 4 عصراً ـ بي ان سبورت 1hd

ـ بورنموث ضد نيوكاسل الساعة 4 عصراً ـ بي ان سبورت 2hd

ـ ليفر بول ضد برينتفورد الساعة 6:30 مساءً ـ بي ان سبورت 1hd

الدوري الإسباني :

ـ ريال مدريد ضد بلد الوليد الساعة 6 مساءً ـ بي ان سبورت hd3

ـ ديبورتيفو ليجانيس ضد لاس بالماس الساعة 8 مساءً ـ بي ان سبورت hd2

ـ ألافيس ضد ريال بيتيس الساعة 8:15 مساءً ـ بي ان سبورت hd6

ـ اتلتيكو مدريد ضد جيرونا الساعة 10:30 مساءً ـ بي ان سبورت hd3



الدوري الألماني :

ـ فولفسبورج ضد بايرن ميونيخ الساعة 4:30 عصراً ـ بي ان سبورت hd5

ـ سانت باولي ضد هايدنهام الساعة 6: 30 مساءً ـ بي ان سبورت اكسترا 1



دوري أبطال افريقيا :



ـ جور ماهيا ضد المريخ جوبا الساعة 3 عصراً ـ لا توجد فى جدول البث



الدوري الفرنسي :

ـ لانس ضد بريست الساعة 4 عصراً ـ بي ان سبورت hd4

ـ نانت ضد اوكسير الساعة 6 مساءً ـ بي ان سبورت hd6

ـ نيس ضد تولوز الساعة 6 مساءً ـ بي ان سبورت hd9

ـ ستراسبورج ضد رين الساعة 9:45 مساءً ـ بي ان سبورت اكسترا 2

ـ مارسيليا ضد ريمس الساعة 9:45 مساءً ـ بي ان سبورت hd4



الدوري الإيطالي :

ـ فيورنتينا ضد فينيزيا الساعة 7:30 مساءً ـ ssc

ـ تورينو ضد أتالانتا الساعة? 7:30مساءً ـ ssc

ـ روما ضد إمبولي الساعة 9:45 مساءً ـ ssc

ـ نابولي ضد بولونيا الساعة 9:45 مساءً ـ ssc

الكونفيدرالية الإفريقية :

ـ البن الأثيوبي ضد نادي شرطة كينيا ـ لا توجد فى جدول البث