"بحضور نجوم الغناء".. لاعبو الكرة المصرية يقضون عطلاتهم رفقة زوجاتهم -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يقضي العديد من نجوم كرة القدم في الوقت الحالي، عطلتهم الصيفية في عدد من المدن الساحلية، ذلك عقب انتهاء الدوري المصري موسم 2023-2024.

وقام عدد من نجوم كرة القدم خلال الفترة الماضية، بنشر عدد من الصور لهم رفقة زوجاتهم، خلال قضاء عطلاتهم.

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطة، مجموعة من الصور خلال قضاء إجازته مع زوجته، رفقة نجم نادي بيراميدز ومصطفى فتحي وزوجته أيضاً، بالإضافة إلى لاعب النادي الإٍماعيلي أحمد الشيخ.

وظهر رفقة نجوم كرة القدم في عدد من الصور، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عدد من نجوم الفن والغناء، أبرزهم الثنائي تامر عاشور وتامر حسني.

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