شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول مباراة للأهلي فى الموسم الجديد بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يراقب سامى قمصان، المدرب العام للنادى الاهلى والقائم بأعمال مدير الكرة، مباراة جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان، المقرر لها اليوم الأحد؛ من أجل التعرف على منافس المارد الأحمر القادم في دوري أبطال أفريقيا.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، بينما يلعب الزمالك والمصري فى الكونفدرالية. وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

الأهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

يحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

منافس الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي فى دور الـ32 مع الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان).

موعد مباراة الاهلى المقبلة

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

فاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

جاء هدف المريخ عبر محمد موسى فى الدقيقة 64 من عمرالمباراة ليتفوق بطل جنوب السودان قبل مباراة الإياب فى كينيا المقررة الأحد المقبل.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.