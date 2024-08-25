الامارات | الأزمات تتواصل.. سقوط قاتل لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن مانشستر يونايتد سيواصل أزماته للعام الثاني على التوالي بعدما سقط في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، بعدما قاد البرازيلي جواو بيدرو فريقه برايتون إلى الفوز الثاني تواليا وجاء على ضيفه يونايتد 2-1 في الوقت القاتل.

افتتح داني ويلبيك التسجيل لبرايتون في مرمى فريقه السابق (32) وعادل العاجي أماد ديالو ليونايتد (60)، قبل أن يخطف بيدرو النقاط الثلاث (90+5).

ورفع برايتون رصيده إلى ست نقاط بعد فوزه على مضيفه إيفرتون 3-0 في المرحلة الأولى، فيما تلقى يونايتد الخسارة الأولى بعد الفوز على فولهام 1-0.

وبعدما تبادل الفريقان تهديد المرمى في بداية اللقاء، تمكن ويلبيك الذي دافع عن ألوان يونايتد من 2008 حتى 2014، التسجيل إثر تمريرة من الياباني كاورو ميتوما وسط تغطية سيئة من الدفاع (32).

ورغم محاولات يونايتد، فشل فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ في إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، ثم أدرك ديالو التعادل في الشوط الثاني حين انطلق على الجهة اليمنى بعد تمريرة من المغربي نصير المزراوي، فدخل منطقة الجزاء وراوغ لاعبا ثم سدد فارتدت الكرة من الدفاع إلى الشباك (60).

وفي حين كانت المباراة تتجه إلى التعادل، خطف بيدرو الفوز برأسية متابعا عرضية البديل العاجي سيمون أدينغرا بعد خمس دقائق على دخوله (90+5).