موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق ريال مدريد لاستضافة نظيره بلد الوليد عند 06:00 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية بي إن سبورت 3HD.

وكان فريق ريال مدريد قد استهل الموسم الجاري من الدوري الإسباني 2024/2025 بالتعادل بهدف لمثله مع ريال مايوركا.

وعلى الجانب الآخر استهل بلد الوليد الموسم بالفوز على فريق إسبانيول بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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