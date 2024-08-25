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موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق لاستضافة نظيره بلد الوليد عند 06:00 مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من .

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية بي إن سبورت 3HD.

وكان فريق ريال مدريد قد استهل الموسم الجاري من الدوري الإسباني 2024/2025 بالتعادل بهدف لمثله مع ريال مايوركا.

وعلى الجانب الآخر استهل بلد الوليد الموسم بالفوز على فريق إسبانيول بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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