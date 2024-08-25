في خضم أزمة رحيله عن الزمالك.. رسالة مثيرة من زيزو تشعل السوشيال ميديا (صورة)

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة من داخل مقر النادي، وهو يخوض التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، نشر زيزو صورة من ملعب نادي الزمالك بجواره يوسف أوباما ومحمود حمدي الونش ثنائي الفريق.

وأثارت الصورة جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن زيزو يخضع لفترة راحة في الوقت الحالي، وربما يرحل عن الفريق الأبيض خلال الساعات المقبلة، وفقا للتقارير السعودية، بعد تلقيه عرضا من نادي نيوم السعودي، بقيمة 170 مليون جنيه في الموسم.

وما زاد من إثارة الصورة، هو تواجد يوسف أوباما، الذي رحل عن الزمالك إلى نادي بيراميدز، بعد انتهاء عقده بشكل رسمي.

ووفقا لوسائل إعلامية، فإن هناك جلسة خلال الساعات المقبلة ستجمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بأحمد زيزو ووالده لحسم مصيره بشكل نهائي.