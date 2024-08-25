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نيوكاسل يسقط في فخ التعادل مع بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد وبورنموث التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الممتاز.

وتعادل نيوكاسل يونايتد مع منافسة بورنموث على ملعب فيتاليتي.

سجل هدف بورنموث، ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 37.

سجل هدف نيوكاسل، أنتوني جوردون في الدقيقة 76.

وبهذا التعادل رفع نيوكاسل رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل بورنموث المركز 14 برصيد نقطتين.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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