شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: أحمد سليمان قال لى تم عرض 60 مليون جنيه على زيزو فى الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر عن حوار مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، بما يخص مفاوضات التجديد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "قابلت أحمد سليمان فى أحد الأماكن اليوم، وسألته عن زيزو، قال إحنا مش عاوزين زيزو يمشى ونتمسك بوجوده داخل النادى".

وأضاف شيف زاهر: "إن أحمد سليمان قال عرضنا على أحمد سيد زيزو 60 مليون جنيه فى الموسم ومتمسكون به وننتظر رده على هذا العرض".

وتشهد الـ48 ساعة المقبلة تحديد مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سواء بالتجديد للقلعة البيضاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشهد الساعات المقبلة تحديد موعد لجلسة أخيرة بين زيزو ومسئولي نادي الزمالك؛ لمناقشة عرض التجديد، وكذلك عرض نادي نيوم السعودي الذي يتمسك بضم اللاعب.