اخبار الرياضه

"بجانب ولي العهد".. أحدث ظهور لكريستيانو رونالدو بالزي السعودي (صور)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرص لاعب نادي النصر، ، على حضور فعاليات نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقام في المملكة العربية .

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات المهمة في عالم كرة القدم، حيث حضر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجانب سمو .

والجدير بالذكر أن فريق "فالكونز" السعودي فاز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

أنشيلوتي يعلق على فشل مبابي في التسجيل مع بالدوري الإسباني

"السيتي في الصدارة".. جدول ترتيب بعد انتهاء الجولة الثانية

8 أهداف في لقاء واحد.. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا