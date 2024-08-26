"بجانب ولي العهد".. أحدث ظهور لكريستيانو رونالدو بالزي السعودي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرص لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، على حضور فعاليات نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية المقام في المملكة العربية السعودية.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات المهمة في عالم كرة القدم، حيث حضر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجانب سمو ولي العهد السعودي.

والجدير بالذكر أن فريق "فالكونز" السعودي فاز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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