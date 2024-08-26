الامارات | ريان ملحان يُهدي الإمارات أول ميدالية آسيوية في الريشة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى ريان ملحان (14 عاماً) الإمارات أول ميدالية آسيوية في الريشة الطائرة، بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة آسيا للناشئين تحت 15 و17 عاماً، التي اختتمت منافساتها أول من أمس في مدينة شينغدو الصينية.

واختتم ملحان النجم الصاعد من أكاديمية برايم ستار، مشواره في بطولة آسيا للريشة الطائرة للناشئين بخسارته في نصف النهائي أمام الصيني تشيان جيا شينغ، بفارق ضئيل بنتيجة 21-16 و21-17، ليحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة الفردي تحت 15 عاماً. وأصبح ملحان أول لاعب من الإمارات وغرب آسيا يحقق ميدالية في بطولة آسيوية للريشة الطائرة.

من جانبها، أعربت رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي، عن سعادتها بما تحقق، مؤكدة أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التطور الذي تشهده اللعبة في السنوات الأخيرة.

وأوضحت في تصريحات صحافية أن «الميدالية التي حصل عليها ملحان ألهمت كثيرين ووضعت علامة فارقة في تاريخ الريشة الطائرة في الإمارات، وستمنحه مزيداً من الخبرة وتعزز حضوره على الساحة الدولية».