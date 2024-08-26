محمد الشناوى الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام كاب فيردى وبتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر محمد الشناوى ، حارس مرمى النادى الأهلى، الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام كاب فيردى وبتسوانا والمحدد لهما يوما 6 و10 سبتمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وسبق واعتمد حسام حسن على الشناوى فى مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد عودته من الإصابة، نظرا للخبرات الدولية الكبيرة التى يتمتع بها الشناوى والتى تقربه من الحفاظ على مكانه فى تشكيل المنتخب أمام كاب فيردى وبتسوانا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق وتضم 27 لاعباً استعدادا للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجارى حتى 10 سبتمبر، وتتخلله مباراتا كاب فيردي وبتسوانا 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب.

واللاعبون هم: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.