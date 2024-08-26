عمر الأيوبى يكتب: كأس حائر يغازل الحالمين

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القاهرة - سامية سيد - بطولة كأس مصر 2024 أصبحت حلما كبيرا يداعب الرباعى الذى صعد لنصف نهائي البطولة الإسماعيلى وزد والمصرى وبيراميدز، خاصة في غياب القطبين الأهلى والزمالك.. مواجهات قوية في نصف النهائي الدراويش مع زد ويلتقى المصرى وبيراميدز.

الفوز ببطولة في الكرة المصرية حلم صعب المنال، في ظل وجود الأهلى والزمالك الأكثر تتويجا بالبطولات المحلية، ولكن الأندية الشعبية الإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى دائما تسعى، والطموحات لا تنتهى في خطف بطولة، وعندما يغيب القطبان تبذل كل جهدها للفوز وحصد بطولة تسعد جماهيرهم وكذلك تكون خالدة في تاريخهم الكروى.

وجاءت الفرصة في كأس مصر على طبق من فضة للثنائى الإسماعيلى والمصرى للفوز ببطولة الكاس بعد سنوات طويلة من الغياب عن منصات التتويج.. مجلس الدراويش وجهازه الفني بقيادة إيهاب جلال يعتبرون الكأس فرصة العمر للتتويج واستعادة الثقة والجمهور، بينما البورسعيدية يرون الكأس بداية مشوار البطولات مع كامل أبو على والمدرب الكفء على ماهر وتشكيلة اللاعبين المتميزين.

طموحات وأحلام ثنائى الأندية الشعبية يصطدم بقوة وتركيز ثنائى آخر ليس بالمنافس السهل بيراميدز وزد، الأول بيراميدز صاحب الإمكانيات المالية والفنية الضخمة وتشكيلة اللاعبين الموهوبين والذى يضعون الفوز ببطولة هدف لا بديل عنه، وجاءت الفرصة بغياب الأهلى والزمالك، لذا نجد الفريق السماوى يعلن الطوارئ في صفوفه ونجومه في حالة تركيز كبيرة لتحقيق الحلم الغائب.

في الوقت الذى نجد زد الوافد الجديد على الدورى الممتاز هذا الموسم يمشى بخطى ثابتة واستقرار مع إدارة محترفة، والوصول للأهداف في وقت سريع بالتواجد في المربع الذهبى في الدورى طوال الموسم والختام سابعا رغم أنه الموسم الأول في الأضواء، والوصول لنصف نهائي كأس مصر يعد إنجازا كبيرا يُحسب للمنظومة التي تضم عددا كبيرا من نجوم الكرة.