شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا له التوفيق والسداد على طريق التعمير والبناء والاستقرار نحو جمهورية جديدة تحقق لمصر وشعبها مستقبل مشرق.

ودعا حسين زين الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه وأن تنعم الأمة الإسلامية بالاستقرار والأمن والأمان.

وذكر حسين زين أننا نستلهم من الذكرى العطرة مولد خير البشرية ، الإرادة والعزيمة القوية للحفاظ على وحدتنا وتماسكنا والعمل المخلص لرفعة وطننا العزيز.



والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة مختلف التحديات، وعلينا أن نقتدى برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في قيم ومبادئ الإخلاص والاجتهاد بالعمل والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والاستقرار.