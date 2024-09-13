شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحصد المركز الأول في المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا مميزًا بفوزها بالمركز الأول في المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم لجامعات الدلتا وأقاليم القاهرة الكبرى، والذي أقيم في جامعة بنها.

شارك فريق جامعة حلوان في المهرجان تحت رعاية الدكتور سيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وجاءت نتائج المهرجان كالتالي:

- المركز الأول والميدالية الذهبية في خماسي كرة القدم

- 5 ميداليات ذهبية في ألعاب القوى

- المركز الأول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة

- ميداليتان فضيتان في ألعاب القوى ورفع الأثقال

- 4 ميداليات برونزية في ألعاب القوى ورفع الأثقال

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين عام الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

كما أشرف على الفريق كل من أيمن عبد العزيز، مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذ محمد السعيد الطناحي، رئيس قسم ذوي الهمم.

وقد تولى الإشراف المباشر على المنتخب فريق عمل مكون من الأستاذ أحمد نبيل المالكي، والأستاذ أحمد إبراهيم النحال، والأستاذة سلفيا ثروت فوزي.

يعد هذا الإنجاز تأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بدعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم، وحرصها على توفير فرص متكافئة لهم للمشاركة في الأنشطة الرياضية والتميز فيها. كما يعكس هذا الفوز جهود الجامعة في رعاية المواهب الرياضية وتطويرها بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات كل طالب.