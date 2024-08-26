على اليخت.. آخر ظهور لكهربا لاعب الأهلي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرص لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، على قضاء عطلته الصيفية، عقب انتهاء موسم 2023/24.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صور له مع على اليخت أثناء قضاء عطلته الصيفية.

الجدير بالذكر أن كهربا شارك في تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز رقم 44 عبر التاريخ.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يتعاقد مع إسراء السقا لحراسة مرمى فريق السيدات

فانتازي.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

سعود عبدالحميد يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام لروما