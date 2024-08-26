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على اليخت.. آخر ظهور لكهربا لاعب الأهلي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرص لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، على قضاء عطلته الصيفية، عقب انتهاء موسم 2023/24.

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صور له مع على اليخت أثناء قضاء عطلته الصيفية.

الجدير بالذكر أن كهربا شارك في تتويج النادي الأهلي بلقب الممتاز رقم 44 عبر التاريخ.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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