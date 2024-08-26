بعد صراع مع السرطان.. وفاة مدرب منتخب إنجلترا السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

توفي مدرب منتخب إنجلترا السابق، سفين جوران إيريكسون، عن عمر يناهز 76 عاما.

وأعلن وكيل أعمال مدرب كرة القدم السويدي وفاته اليوم الاثنين، بعد صراع دام طويلا مع مرض السرطان.

وسبق أن تولى إيريكسون تدريب المنتخب الإنجليزي في الفترة من 2001 حتى 2006، ومنتخب المكسيك في موسم 2008/09، وكوت ديفوار 2010.

وعلى مستوى الأندية تولى المدرب السويدي تدريب كل من، بنفيكا البرتغالي وفيورنتينا وروما وسامبدوريا ولاتسيو في الدوري الإيطالي، ومانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

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