شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26 - 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26 - 8 - 2024، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها توضيح الزمالك سبب تأخر وصول سيف الدين الجزيرى من تونس، بجانب الكشف عن كواليس تعثر مفاوضات الأهلى مع بن رمضان.

حقيقة إنذار سيف الجزيرى للزمالك بسبب تأخر مستحقاته

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة تلقى إنذار من الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية عن الموسم المنقضى.

حمزة المثلوثى يصل القاهرة استعدادا للخضوع للقياسات البدنية فى الزمالك

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، أن الدولى التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق الكروى الأول، وصل إلى القاهرة بعد قضاء إجازته عقب انتهاء الموسم.

لم يغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري في الميركاتو الصيفي الحالي، رغم العوائق التي تواجه الصفقة، من الاتفاق على المقابل المالي المحدد من النادي المجري أو التكدس في قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي.

فاز منتخب ناشئي الكرة الطائرة 18 سنة على نظيره الكينى بنتيجة 3-0 فى إطار ثالث مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى.

رفض الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال عودة عبد الرحمن مجدى لاعب للمشاركة فى مباراة زد اف سى بكأس مصر.

أصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.