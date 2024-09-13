شكرا لقرائتكم خبر عن هارون: الاهتمام بمتحدي الإعاقة مهم.. ونهدف لزيادة التعامل مع الشركات لتدعيم الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات عن تفاصيل الدورة الـ57 لبطولة الجمهورية للشركات المقامة في بورسعيد بمشاركة 22 ألف رياضي في الرياضات المختلفة وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

وقال هارون في تصريحات صحفية :”تشهد البطولة مشاركة العديد من المتنافسين في 141 لعبة مختلفة منها الألعاب الثقافية والرياضية داخل محافظة بورسعيد الباسلة”.

وأضاف:”هناك 4 دروع مختلفة يتم تسليمها للمتنافسين، الدرع الأول هو للفائزين حتى سن 35 سنة، ثم الدرع الثاني وهو درع الرواد للفائزين من عمر 35 سنة، الدرع الثالث يكون درع الثقافة والفنون وأخيرا درع لمتحدي الإعاقة سواء للرجال أو السيدات”.

وأكمل:”كان شئ مهم بالنسبة لنا الاهتمام بمتحدي الإعاقة خاصة وأن الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة الوزراء ووزير الشباب والرياضة يهتمون بشكل كبير بهم خلال الفترة الماضية وتكرمهم الدولة بشكل مستمر”.

وواصل:”انطلاق شعلة البطولة كانت من الأقصر كونها عاصمة السياحة والحضارة ثم وصلت لبورسعيد لانطلاق البطولة وشهدت حضور حافل من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

وتابع:”الملاعب في بورسعيد قريبة من بعضها وهذا سهل علينا الكثير، كما تم توفير كافة الاحتياجات فيما يخص الإقامات ويشعر الجميع بالراحة داخل محافظة بورسعيد”.

وأختتم:”خطتنا الفترة القادمة هو زيادة التعامل مع قيادة الشركات لتدعيم الرياضة والرياضيين في الشركات كلها وهو توجه الدولة في الفترة الحالية”.