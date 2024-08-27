بطولة إسبانيا: برشلونة ينجح بتسجيل داني أولمو لدى رابطة "الليغا"

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : نجح برشلونة بتسجيل لاعب وسطه الجديد داني أولمو لدى رابطة الدوري الإسباني الثلاثاء، وسيكون بالتالي من ضمن قائمة الفريق في مواجهة رايو فايكانو في المرحلة الثالثة من الدوري والتي قد تشهد الظهور الأول له بقميص "بلوغرانا".

ولم يتمكن بطل كأس أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا من خوض أول مباراتين مع فريقه في الدوري المحلي، بعد التعاقد معه من لايبزيغ الألماني مقابل 55 مليون يورو، وذلك لعدم قدرة النادي الكاتالوني على تسجيله بشكل رسمي بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

وخفّض برشلونة سقف الرواتب مع رحيل الألماني إلكاي غوندوغان العائد إلى مانشستر سيتي الإنكليزي، والمدافع السنغالي الشاب ميكايل فاييه المُنتقل إلى رين الفرنسي، إضافة إلى إعارة المدافع الفرنسي كليمان لانغليه لأتلتيكو مدريد، والبرازيلي فيتور روكي إلى ريال بيتيس.