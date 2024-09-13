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هل يعود ليونيل ميسي من جديد الى برشلونة ؟

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الماركا الاسبانية ان الاتحاد الدولي لكرة القدم يبحث في الوقت الحالي الموعد المقترح لمواجهة لافايناليسما وهي المباراة بين بطلي يورو 2024 منتخب اسبانيا و كوبا امريكا منتخب الارجنتين وهي البطولة المستحدثة بين قارتي امريكا الجنوبية واوربا .

وكان منتخب الارجنتين قد توج بالنسخة الاولى بالفوز على منتخب ايطاليا بطل اوربا 2020 ورفع النجم الارجنتيني ليونيل الكأس الاولى للبطولة .

وقالت صحيفة الماركا ان موعد المباراة المقترح ربما يكون في مارس 2026 نظرا لازدحام الاجندة الدولية في عام 2025 بينما الاقتراح لمكان اقامة المباراة هو ملعب كامب نو بعد تجديدة بمدينة وهو ما يحمل فرصة للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي للعب مباراة اخيرة له على الملعب الذي شهد تالقه مع البارسا .

واضافت الماركا : ان عودة ليونيل ميسي ستترافق ايضا مع مشاركة النجم الصاعد ونجم برشلونة لامين يامال مع المنتخب الارجنتيني وهو ما يجعل المباراة مسرحا للمواجهة بين نجم برشلونة السابق والنجم الصاعد بسرعة الصاروخ حاليا .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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