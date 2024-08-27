أوباما يتحدث عن العروض السعودية وانتقال محمد صلاح لـ دوري روشن

تحدث يوسف أوباما لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، عن العروض السعودية المقدمة له وانتقال محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر إلى دوري روشن.

وكان أوباما لاعب الزمالك قد لعب في الدوري السعودي ضمن صفوف فريق الحزم بدوري يلو الدرجة الأولى على سبيل الإعارة.

وقال أوباما خلال تصريحات عبر صحيفة “الرياضية” السعودية: “تلقيت عروضًا من أندية سعودية، وما زلت أدرسها”.

وأشار نجم الزمالك إلى أن تلك العروض من أحد أندية دوري روشن، وعرضان آخران من أندية يلو.

وأوضح أوباما: “لدي ظروف خاصة «عائلية» لذلك لابد من البقاء حاليًا في مصر ومن الصعب الانضمام إلى الدوري السعودي”.

وأكمل: “أتمنى أن أكون ضمن المنظومة الكروية العالمية في الملاعب السعودية، وعلى سبيل المثال لا أستطيع رفض عرضًا من النصر، لأنني أحبه جدًا، وكذلك اتحاد، ولكن العالمي فريقي المفضل، خاصة بعد ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو”.

وشدد على سعادته بتألق طارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي وأنه من أفضل لاعبي الوسط.

وعن احتراف محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في الدوري السعودي اختتم: “انضمام ابفرعون المصري إلى دوري روشن لم يعد بالأمر الصعب، لأنه تم استقطاب أهم نجوم كرة القدم العالمية، ولا يوجد اسم صعب لا يمكن أن يتواجد ضمنه”.