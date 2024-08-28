رسميا.. بيرنلي يعلن التعاقد مع التونسي حنبعل المجبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بيرنلي التعاقد مع التونسي حنبعل المجبري من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات وحتى موسم 2028.

وكان الاتفاق بين بيرنلي ومانشستر يونايتد، إعارة اللاعب مع بند أحقية الشراء، ولكن تغير الاتفاق وأصبح الانتقال دائما، بناء على طلب يونايتد، مع بند بحصوله على نسبة من إعادة البيع.

وانضم المجبري إلى شباب مانشستر يونايتد في عام 2019، وخرج معارا مرتين، الأولى في صيف 2022 إلى بيرمنجهام سيتي، الثانية في 2024 إلى إشبيلية.

ويسعى بيرنلي لتدعيم صفوفه، بحثا عن العودة مرة أخرى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما هبط إلى القسم الثاني، بنهاية الموسم.

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