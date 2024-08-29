شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 – 8 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلي يعلن التعاقد مع أشرف داري 4 سنوات.

أسد جديد فى الجزيرة.. الأهلي يعلن التعاقد مع أشرف داري 4 سنوات "فيديو"

أعلن النادى الأهلي بشكل رسمى عن صفقة ضم المغربي أشرف داري، مدافع نادي بريست الفرنسي وتم تقديم اللاعب فى فيديو مصور عبر منصات النادى الأهلى، تحدث فيه دارى بالقول " أسد جديد فى الجزيرة".

6 لاعبين فى اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر استعدادا لكاب فيردي وبوتسوانا

انطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني ، في إطار الاستعداد لمباراتي كاب فيردي و بتسوانا المقرر لهما يومي 6 و 10 سبتمبر من الشهر المقبل.

جوميز يقود أول مران للزمالك بعد العودة من الإجازة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً للموسم الجديد.

كولر يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلى من أعلى جبال سويسرا.. صور

نشر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى صور عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك من أعلى جبال سويسرا برفقة زوجته أثناء إجازة بعد انتهاء الموسم الماضي قبل العودة إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل الاستعداد للموسم المقبل.

غياب شيكابالا عن مران الزمالك وتأهيل الونش وعبد الشافى

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من الجهاز الفني للفريق بالغياب عن التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً للموسم الجديد.

الإسماعيلى يشترط 70 مليون جنيه ونسبة من عائد البيع لرحيل عمر الساعى للأهلى

كشف مصدر مقرب من عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي بشأن التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

أحمد الغندور حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة بيراميدز وزد أف سي، في نهائي كأس مصر موسم 2023-2024.