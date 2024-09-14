شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تنهى دعمها لبعض أجهزة آيباد وآيفون القديمة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث أن تطبيق نتفليكس سيتوقف عن دعم أجهزة iPhone وiPad القديمة التي تعمل بنظام التشغيل iOS 16.

وكشف موقع 9to5Mac أن Netflix يعرض الآن تنبيهًا للمستخدمين على بعض أجهزة iOS 16 يقول "لقد قمنا بتحديث تطبيق Netflix لاستخدام أحدث إصدار، قم بتثبيت iOS 17 أو إصدار أحدث .

لا يؤثر التغيير إلا على الأجهزة التي لا يمكن تحديثها إلى iOS 17، مثل هواتف iPhone X وiPhone 8 وiPhone 8 Plus وأجهزة iPad Pro من الجيل الأول وأجهزة iPad 5 اللوحية من Apple، ولن تتمكن هذه الأجهزة من تلقي المزيد من تحديثات Netflix، مثل التصحيحات المهمة للأخطاء ومخاوف الأمان الأخرى ، وستطرح Apple نظام التشغيل iOS 18 في 16 سبتمبر.

ولا يزال بإمكان مستخدمي Netflix العالقين على نظام التشغيل iOS 16 الوصول إلى حساباتهم في الإصدار الحالي من التطبيق، في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المتصفح إذا فشل كل شيء آخر.