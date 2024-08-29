مصير الصفقة مجهول.. وسائل إعلام تكشف: لماذا تأخر الزمالك في الإعلان عن ضم المغربي محمود بنتايك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت وسائل إعلامية أن اللاعب المغربي محمود بنتايك، أجرى الكشف الطبي واجتازه بنجاح، والذي خضع له اللاعب صباح أمس الأربعاء، في أحد المستشفيات الخاصة، تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الزمالك، برئاسة محمد أسامة، طبيب الفريق، وذلك تمهيدا لانتقاله لنادي الزمالك.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإنه كان من المقرر أن يتم توقيع محمود بنتايك على عقود انضمامه لنادي الزمالك، وذلك عقب التوقيع على الكشف الطبي.

ونقل الموقع عن مصادر له قولها إن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، أبدى اعتراضه على ضم بنتايك، بالرغم من وصول اللاعب إلى القاهرة والخضوع لـ كشف طبي.

وكشف مصدر أن جوزيه جوميز طالب مسئولي الزمالك بإنهاء ضم الكاميروني جوناثان نجويم ووضع اللاعب أولوية في التعاقد في مركز الظهير الأيسر.

وأشار الموقع إلى أن مصير الصفقة حتى الآن مجهول في ظل اعتراض جوميز على ضم بنتايك، وفي الوقت ذاته هناك محاولات من أجل إقناع مدرب الزمالك لـ ضم اللاعب المغربي.