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الامارات | تأهل الشارقة إلى نصف نهائي «دولية الظفرة» لكرة السلة

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الشارقة إلى نصف نهائي «دولية الظفرة» لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز فريق السلة في نادي الشارقة مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة «الظفرة الدولية»، عقب فوزه أول من أمس على المنتخب الوطني بنتيجة (76-64).

كما شهدت منافسات ثاني أيام دور المجموعات، فوز الوحدة على السيب العماني بنتيجة (64-54) لحساب المجموعة الأولى.

واختتم الشارقة مبارياته في دوري المجموعات بالعلامة الكاملة، بعد أن استهل مشواره الإثنين الماضي بالفوز على منتخب أرمينيا بنتيجة (100-82).

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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