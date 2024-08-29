الامارات | تأهل الشارقة إلى نصف نهائي «دولية الظفرة» لكرة السلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الشارقة إلى نصف نهائي «دولية الظفرة» لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز فريق السلة في نادي الشارقة مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة «الظفرة الدولية»، عقب فوزه أول من أمس على المنتخب الوطني بنتيجة (76-64).
كما شهدت منافسات ثاني أيام دور المجموعات، فوز الوحدة على السيب العماني بنتيجة (64-54) لحساب المجموعة الأولى.
واختتم الشارقة مبارياته في دوري المجموعات بالعلامة الكاملة، بعد أن استهل مشواره الإثنين الماضي بالفوز على منتخب أرمينيا بنتيجة (100-82).
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