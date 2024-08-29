مهلة يومين.. الهلال يضع شرطا لإعادة قيد نيمار في قائمة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وضع الهلال السعودي، شرطا لإعادة قيد البرازيلي نيمار دا سيلفا، في قائمة الفريق، عقب عودته من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال الموسم.

وكان الهلال أسقط نيمار من قائمته، في يناير الماضي، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعد 5 مباريات فقط مع الزعيم.

ووفقا لبرنامج "برا 18" المذاع عبر فضائية SSC السعودية، منح الهلال نيمار مهلة يومين فقط، ليثبت جاهزيته للعودة مرة أخرى، لكنه لم يعيده للقائمة حتى الآن، رغم رحيل البرازيلي ميشايل ديلجادو، إلا أنه فضل قيد البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن الجديد، بدلًا منه.

وذكر البرنامج، أن نيمار أمامه مهلة يومين، لإثبات جاهزيته لخوض مباريات الزعيم واكتمال شفائه بشكل كامل، نظرا أنه سيتم غلق سوق الانتقالات الصيفية في 2 سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

"قلتها لنفسي قبل البداية".. صلاح يطلق تصريحات قوية بشأن مستقبله مع ليفربول