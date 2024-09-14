الخليج اليوم .. السعودية.. تركي آل الشيخ يعلن عن جوائز فاخرة بعد نقل الطائرات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، زيادة جوائز أفضل تصوير لطائرات موسم الرياض، إلى 6 سيارات فاخرة.

وكان آل الشيخ، قد أعلن عن مسابقة لاختيار أفضل صورة لرحلة الثلاث طائرات العملاقة من جدة في غرب المملكة، إلى العاصمة الرياض، وحدد سيارة واحدة كجائزة لأفضل صورة مختارة، قبل أن يرفع العدد إلى 6 سيارات فاخرة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، الجمعة: نظرا للإقبال الكبير وتفاعلكم ياغالين على قلبي وعلى قلب موسم الرياض في مملكتنا الحبيبة، سنرفع الجوائز إلى 6 سيارات فاخرة لأفضل صور وفيديوهات عن الطائرات.

وواصلت ثلاث طائرات عملاقة من طراز "بوينغ-777" طريقها من جدة في غرب المملكة إلى العاصمة السعودية الرياض عبر رحلة برية تمتد لـ1000 كيلومتر، وتمر رحلة الطائرات الثلاث البرية بالجبال والصحاري وستستقر أخيرا في منطقة "ران واي" (Runway) الترفيهية، ولتكون جزءا من الوجهات السياحية خلال فعاليات موسم الرياض المقبل.

وحظيت الرحلة البرية للطائرات الثلاث، على اهتمام السعوديين وبدت الدهشة على من صادفته في طريقها، ووثقت بعض الصور الفوتوغرافية تفاعلات السعوديين معها، أثناء عبورها بين المنازل والجبال والصحراء.

وتنطلق فعاليات موسم الرياض في 24 أكتوبر المقبل، وكانت رحلة الطائرات بمثابة تدشين مبكر لفعالياته، وسيحتضن الموسم بنسخته الرابعة فعاليات ترفيهية، فنية ورياضية متنوعة، ويعد الموسم متابعيه ورواده بالعديد من المفاجآت الكبرى.