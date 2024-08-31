شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات لاعبى بيراميدز بعد التتويج بكأس مصر لأول مرة فى تاريخه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو فريق بيراميدز مع جمهورهم المتواجد بمدرجات استاد برج العرب عقب التتويج ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخهم.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد برج العرب، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر، ليتوج الفريق السماوى بأول بطولة فى تاريخه.

سجل هدف فوز بيراميدز الكونغولى فيستون ماييلى فى الدقيقة 86 ليحسم اللقاء لصالح فريقه.

جاءت أول ربع ساعة بسيطرة من بيراميدز على منتصف الملعب فى ظل تأمين زد الدفاعى، وفى هجمة مرتدة كاد زد أن يسجل هدف التقدم بعد خروج أحمد الشناوى من مرماه وكادت الكرة أن تسكن شباكه.

وفى الربع ساعة الثانية استمر ضغط بيراميدز وكاد مصطفى فتحى أن يسجل لبيراميدز من تسديدة مرت أعلى العارضة، وأهدار مصطفى زيكو فرصة هدف بعدما سدد الكرة من الوضع طائرًا وتصدى لها ببراعة أحمد الشناوى، كما أهدر فيستون ماييلى فرصة لبيراميدز.

ومع بداية الشوط الثانى كثف بيراميدز الضغط فى الوقت الذى جاء فيه تراجع زد واكتفى بالتأمين الدفاعى، واستمر بيراميدز فى الضغط وأهدر وليد الكرتى فرصة هدف مؤكد فى الدقيقة 71 بعدما تصدى لها على لطفى.