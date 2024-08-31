شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى يُدخل بيراميدز التاريخ بأول لقب كأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى إدخال فريقه التاريخ من أوسع أبوابه بعدما سجل هدف الفوز على زد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، بنهائى كأس مصر، ليحصد بيراميدز أول بطولة فى تاريخه.

وحصد بيراميدز أول لقب، حيث لم يتوج ببطولة قبل ذلك، حيث سبق أن توج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا.

وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى: الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام".