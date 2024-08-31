شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتى: التتويج بكأس مصر سيكون فتحة خير لحصد بيراميدز البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر المغربى وليد الكرتى لاعب وسط بيراميدز، عن سعادته بالتتويج بكأس مصر وأول بطولة مع الفريق السماوى بعد الفوز على زد بهدف نظيف في نهائي كأس مصر.

وقال وليد الكرتى في لقاء مع أون تايم سبوت بعد المباراة: "سعيد جدا بهذا التتويج وإن شاء الله هتكون فتحة خير لحصد البطولات بعد التتويج بكأس مصر".

وانضم فريق بيراميدز لقائمة المتوجين بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على زد فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر، ليتوج الفريق السماوى بأول بطولة فى تاريخه.

سجل هدف فوز بيراميدز الوحيد الكونغولى فيستون ماييلى فى الدقيقة 86 ليحسم اللقاء لصالح فريقه.

توج بكأس مصر قبل بيراميدز 12 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة كان آخرها التتويج الأخير على حساب الزمالك بثنائية نظيفة خلال نسخة 2022-2023.

وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى.. الأهلى 39 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام وأخيرا بيراميدز".

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921، وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.