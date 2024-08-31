شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30- 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30- 8 - 2024، العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى أبرزها رفع إيقاف القيد عن الزمالك بعد تسوية مستحقات مساعدى البرتغالى فيريرا.

بيراميدز يهزم زد بهدف ماييلى ويتوج بلقب كأس مصر لأول مرة فى تاريخه

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على استاد برج العرب، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر، ليتوج الفريق السماوى بأول بطولة فى تاريخه. عبد الواحد السيد يعقد جلسة مع جوميز على هامش معسكر الإسكندرية عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على هامش المران الأول الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق الإقامة خلال المعسكر المغلق بمدينة برج العرب. الإسماعيلى يرفض عرضى الأهلى وبيراميدز للتعاقد مع الساعى وعبد الرحمن مجدى قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، رفض العروض المقدمة للثنائى عمر الساعى وعبد الرحمن مجدى لاعبى الفريق، بسبب ضعف المقابل المادى المقدم من الأهلى وبيراميدز. رابطة الأندية تعلن فوز كولر بأفضل مدرب فى الدورى للموسم الثانى على التوالى أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن فوز السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، بجائزة أفضل مدرب فى الدورى المصرى لهذا الموسم، الذى توج به النادى الأهلى للمرة الرابعة والأربعين فى تاريخه.

الأهلي يخوض جولة مفاوضات عبر الـ"فيديو كونفرانس" لحسم صفقة بن رمضان

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مفاوضات عبر "تقنية الفيديوكونفرانس" خلال الساعات المقبلة لحسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزى المجري.

تعرف على موقف الأهلى من رحيل السولية رغم تجديد العقد

رحّب النادي الأهلي برحيل عمرو السولية لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية التي سيتم إغلاق القيد فيها يوم 31 أغسطس بمعظم دوريات العالم، ورغم تجديد عقد عمرو السولية مع الأهلي مؤخراً لمدة موسماً لينتهي صيف 2025 إلا أن إدارة القلعة الحمراء لا تمانع رحيل السولية حالياً.

انتهاء عمل لجنة الكرة بالإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعماد سليمان

انتهت لجنة الكرة بنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان، من عملها بانتهاء الموسم الحالي، تاركه تحديد مصيرها إلى مجلس إدارة الإسماعيلى سواء بتجديد عملها الموسم المقبل أو رحيلها.

ياسر إدريس يكشف تفاصيل ترشحه كأول مصري لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء

كشف المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تفاصيل ترشح مصر لأول مرة لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء في ظل دعم القيادة السياسية لتولي المصريين مناصب دولية في مجال الرياضة.

إيهاب جلال يضع شروطا للاستمرار في تدريب الإسماعيلى الموسم المقبل

وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، شروطا للاستمرار في القيادة الفنية لفريق الدراويش في الموسم المقبل، بعد تأكيد مجلس إدارة الإسماعيلى على استمراره في أكثر من حديث.

الونش يودع يوسف أوباما بعد قرار الرحيل عن الزمالك

حرص محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على توديع زميله يوسف أوباما، الذى قرر الرحيل عن القلعة البيضاء وعدم تجديد تعاقده الذى انتهى بنهاية الموسم المنقضى.

الأهلى يكثف جهوده لحسم صفقتين خلال ميركاتو الصيف ..اعرف التفاصيل

يترقب النادي الأهلي الإعلان عن صفقتين جديدة حتى موعد غلق باب القيد من قبل الكاف، من أجل تدعيم قائمته قبل خوض السوبر الإفريقي ضد الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل بالسعودية.

اتحاد الكرة: الفائز من بيراميدز وزد يتسلم النسخة القديمة من كأس مصر

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الفائز من فريقى بيراميدز وزد فى مباراة نهائى كأس مصر الليلة، سيتسلم النسخة القديمة من كأس مصر حيث لم يتم تصميم نسخة جديدة من الكأس.

إبراهيم صلاح مديرا فنيا لبلدية المحلة استعدادا لدوري المحترفين

أعلن نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامي، تعيين إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، مديرا فنيا لبلدية المحلة استعدادا لمنافسات دوري المحترفين في الموسم المقبل.

المصري يوجه الشكر للاعبه عمرو موسى ويرفض تجديد تعاقده

وجه النادي المصري، الشكر لـ عمرو موسى قائد الفريق، وذلك قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المرتقب، حيث قرر المصري عدم تجديد تعاقده مع اللاعب بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر.

إبراهيم عادل بعد فشل انتقاله إلى خيتافى: حسبى الله ونعم الوكيل

علّق إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز على فشل انتقاله لنادى خيتافى الاسبانى، رغم توجهه صباح الخميس إلى العاصمة الإسبانية مدريد من أجل العمل على إتمام الصفقة قبل غلق باب القيد فى الليجا وكتب لاعب بيراميد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "حسبى الله ونعم الوكيل".

عبد الرحمن عبد الرازق يخسر من بطل جورجيا بمنافسات التايكوندو بالدورة البارالمبية

خسر عبد الرحمن عبد الرازق لاعب منتخبنا الوطني للباراتايكوندو ، من بطل جورجيا جورجي نيكولادس المصنف السابع عالميا في إطار منافسات دور الـ16 لوزن 70 كجم للتصنيف k44 بدورة الألعاب الباراليمبية بباريس ، بعد مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل 16/16 قبل أن يحرز الجورجي ركلة ذهبية بنقطتين في الجولة الإضافية ويحسم اللقاء لصالحه.

بعد انسحاب لاعبين.. كريم عبدالتواب إلى نهائى سباق 100 متر عدو في بارالمبياد باريس

تأهل كريم عبدالتواب لاعب منتخب العاب القوى إلى نهائي سباق 100 متر عدو ، فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انسحاب لاعبين من البطولة.

إمام عاشور يؤدى مناسك العمرة قبل الانضمام لمسعكر منتتخب مصر

نشر إمام عاشور، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، عبر حسابه على انستجرام صورة للكعبة الشريفة في إشارة منه لأنه يؤدي مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية ، ويأتي سفر عاشور لأداء مناسك العمرة قبل أيام من انضمامه لمنتخب مصر للمشاركة معه في معسكر الإعداد لمباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

شيكابالا يعود للزمالك مع انطلاقة معسكر الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد

تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك مع الفريق فى أول أيام معسكر الأبيض المقام حالياً بالإسكندرية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

الزمالك يتسلم خطاباً من فيفا برفع القيد فى قضية أجواش..مستند

تسلم نادى الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يخطره فيه برفع عقوبة القيد التي كانت موقعة عليهم في قضية روى أجواش مساعد البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني الأسبق للأبيض.

اتحاد الكرة يتحمل مستحقات الحكام فى نهائى الكأس بين بيراميدز وزد

يتحمل اتحاد الكرة مستحقات الحكام والمراقبين في مباراة نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد، المقرر لها فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة ، حيث كان اتحاد الكرة أخطر الأندية بتحمل البدلات بداية من دور الـ32 وحتى نصف النهائي.

الأهلى يتلقى خطاباً من كاف بمد القيد للسوبر الأفريقى حتى 12 سبتمبر

تلقى النادى الأهلى خطاباً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يُفيد بمد القيد لناديى الأهلي والزمالك حتى يوم 12 سبتمبر المقبل، بعدما وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم على مد فترة القيد بشكل استثنائى لناديى الأهلى والزمالك فقط، ومنحهما حق قيد لاعبين جدد حتى 12 سبتمبر المقبل، من أجل التمكن من قيد صفقاتهما الجديدة قبل موعد الانتقالات الصيفية.