فرانكفورت يرفض العرض المقدم من نوتينجهام لضم مرموش

الشارقة - اميمة ياسر - حسم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني موقفه النهائي من رحيل الدولي المصري عمر مرموش إلى صفوف نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي في الصيف الجاري.

وأفادت تقارير صحفية في وقت سابق برغبة نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما أكدته صحيفة «سكاي ألمانيا» فإن فرانكفورت رفض العرض الأخير المقدم من نوتينجهام لضم مرموش.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي بحاجة لتقديم عرض يصل قيمته نحو 30 مليون يورو على الأقل، وإلا فمن المرجح أن يبقى عمر مرموش في فرانكفورت.