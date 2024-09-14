مبابي يقود ريال مدريد أمام سوسيداد بـ الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول، التشكيل الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في تمام العاشرة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب ملعب "ريالي أرينا" في إطار منافسات الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ميليتاو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بينما يأتي على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أندريه لونين، سيرجيو ميستري، إندريك، رودريجو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أندرياس، فاييخو.