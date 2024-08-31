رابطة الأندية تختار كولر أفضل مدرب في الموسم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة الأندية المحترفة اختيار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كأفضل مدرب في مصر بالموسم المنقضي.

وقالت الرابطة عبر حسابها الرسمي بموقع التوصال الإجتماعي "فيسبوك": "للموسم الثاني على التوالي .. مارسيل كولر هو أفضل مدرب في دوري nile بتصويت الجمهور".

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن وجود 8 مرشحين لجائزة أفضل مدرب في الموسم وهم السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي وأحمد سامي مدرب سموحة والكرواتي كرونوسلاف يورزيتش مدرب بيراميدز وعلي ماهر مدرب المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك وطلعت يوسف مدرب مودرن سبورت ومجدي عبد العاطي مدرب زد وأيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا.

يذكر أن الأهلي قد استحوذ على أغلب جوائز رابطة الأندية في فريق الموسم.