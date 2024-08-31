شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للإعلان عن أولى صفقاته بفيديو تشويقي بعد رفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك، للإعلان عن أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادى على فيس بوك، فيديو تشويقيًا للصفقة التى سيتم الإعلان عنها بعد قليل.

وتلقى نادي الزمالك إخطارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفيد برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد المستحقات المتأخرة لكل من البرتغالي روي أجواش وأندريه أوليفيرا، ودانيال جونزاليس مساعدي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حرص على تحويل مستحقات الثلاثي خلال الأيام القليلة الماضية لحل أزمة إيقاف القيد.

وأصبح يحق لنادي الزمالك قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد بعد تسوية مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا بصورة رسمية.

وكان الزمالك اتم تعاقده مع المغربى محمود بنتايك الظهير الأيسر لـ فريق سانت إيتيان الفرنسي، الذى وصل إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى واتمام التعاقد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.