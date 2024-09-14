دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يخطف تعادلا ثمينا من الجيش الرواندي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن بيراميدز من خطف تعادل ثمين من مضيفه الجيش الرواندي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب "أماهورو"، بالعاصمة الرواندية كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من المسابقة القارية بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم الجيش الرواندي عن طريق الظهير الأيمن المغربي محمد الشيبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 50.

وجاء الهدف، بعد تسديدة من لاعب الجيش الرواندي من الجهة اليمني داخل منطقة الجزاء، فشل الشيبي لاعب بيراميدز في السيطرة على الكرة لتدخل مرمى فريقه.

ونجح فيستون مايلي في تسجيل هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 88، بعد ركلة ركنية بقدم عبد الرحمن مجدي قابلها مايلي برأسة قوية سكنت الشباك.

وتأهل بيراميدز لدور الـ32 بعدما تخطى عقبة جي كيه يو الزنجباري في دورالـ64 من البطولة القارية، بالفوز عليه بنتيجة 9-1 في مجموع المباراتين.

وتأهل فريق الجيش الرواندي لدور الـ32 بعدما حقق الفوز على منافسه عزام التنزاني بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز فريق الجيش الرواندي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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