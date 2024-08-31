"هالاند ينفرد بالصدارة".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انطلقت اليوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري، مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025، بإقامة العديد من المباريات، أبرزها فوز مان سيتي على حساب نظيره وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشهدت مباريات اليوم السبت بالدوري الإنجليزي، تألق النجم النرويجي إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة فريقه اليوم، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- إيرلنج هالاند.. مانشستر سيتي.. 7 أهداف.

2- مادويكي.. تشيلسي.. 3 أهداف.

3- بريان مبويمو.. برينتفورد.. 3 أهداف.

4- محمد صلاح.. ليفربول.. هدفين.

5- داني ويلبيك.. برايتون.. هدفين.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي غداً، بإقامة ثلاثة مباريات، الأولى تجمع بين نيوكاسل وتوتنهام، تشيلسي وكريستال بالاس، في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الساعة السادسة مساءً.

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