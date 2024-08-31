أشرف داري: فضلت الأهلي على العروض الإسبانية والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد القرش:

أكد لاعب الأهلي الجديد، أشرف داري، إنه فضل عرض المارد الأحمر عن العروض المغرية من الدوري الإسباني والسعودي.

وقال داري في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "أنا في غاية السعادة والفخر بارتداء القميص الأحمر وأتمنى تحقيق كل البطولات مع الفريق، أتيت إلى هنا من أجل الوصول لهذا الهدف وحتى أساعد زملائي في التتويج مع الأهلي بكل البطولات".

وأضاف: "المفاوضات سارت بشكل جيد بين بريست الفرنسي والنادي الأهلي، وأخطرت وكيل أعمالي باهتمامي الكبير بعرض الأهلي، وبالفعل كنت أمتلك الكثير من العروض أبرزها من إسبانيا والسعودية".

واختتم الظهير المغربي: "فضلت الأهلي في النهاية، وسعيد جدا بنجاح مفاوضات الأهلي، خصوصا أن عائلتي كانت لديها رغبة كبيرة باللعب للنادي الأهلي وتحققت رغبتها أخيرًا".

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مصدر: تريزيجيه وصل قطر وهذا موعد الكشف الطبي

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