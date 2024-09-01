"تألق بالدوريات المختلفة".. حصاد المحترفين المصريين في أوروبا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2024، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، والذي شهد تألق العديد من النجوم المصريين في مختلف الدوريات.

وظهر ثلاثة من اللاعبين المصريين، المتواجدين في البطولات والمسابقات الأوروبية المختلفة اليوم السبت، في مباريات أنديتهم بالدوريات المحلية.

وكانت بداية مباريات المصريين اليوم السبت، من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث شارك النجم المصري سام مرسي، في تعادل فريقه إبسويتش تاون أمام فولهام، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في الجولة الثالثة بالبريميرليج.

وقاد النجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت، لتحقيق فوزه الأول بالدوري الألماني هذا الموسم، بعد الفوز على حساب هوفنهايم بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ونجح مرموش خلال هذه المباراة، في تسجيل هدف وصناعة آخر.

كا قاد مصطفى محمد فريقه نانت لتحقيق الفوز على حساب مونبيليه، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الفرنسي.

وأحرز مصطفى محمد هدف فريقه الثالث في مرمى مونبلييه، في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليسجل أول أهدافه في الموسم الحالي.

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