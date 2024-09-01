تشكيل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدرب الهولندي إيريك تين هاج، التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في قمة الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز.
تشكيلة المان يونايتد تضم كلا من:
حراسة المرمى: أندريه أونانا
الدفاع: مزراوي، دي ليخت، مارتينيز ودالوت
الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو وماينو
الهجوم: راشفورد، زيركزي وجارناتشو
على الجانب الأخر أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت تشكيل ليفربول وجاء كالتالي
وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: روبرتسون، كوناتي، فان دايك وأليكسندر أرنولد
الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي وجرافنبيرش
الهجوم: دياز، جوتا وصلاح