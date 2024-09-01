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تشكيل قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدرب الهولندي إيريك تين هاج، التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد لمواجهة في قمة الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تشكيلة المان يونايتد تضم كلا من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: مزراوي، دي ليخت، مارتينيز ودالوت

الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو وماينو

الهجوم: راشفورد، زيركزي وجارناتشو

على الجانب الأخر أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت تشكيل ليفربول وجاء كالتالي

وجاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: روبرتسون، كوناتي، فان دايك وأليكسندر أرنولد

الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي وجرافنبيرش

الهجوم: دياز، جوتا وصلاح

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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