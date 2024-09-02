شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدعم إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

وجه محلس إدارة النادي المصري رسالة دعم إلى إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، وذلك بعد تعرض الأخير لوعكة صحية أمس، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وخضع لعملية دقيقة.

وكتب المصري عبر حسابه على فيس بوك، "مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي يتمنى الشفاء العاجل للكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الاسماعيلي والذي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى".



المصري

وخضع إيهاب جلال ، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة، تحت إشراف الفريق الطبي المعالج له.

وينتظر مدرب الإسماعيلي تأثير الجلطة على أجهزة الجسم الحيوية، كما يخضع لراحة تامة لحين الإفاقة والاطمئنان على حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

وسمح الجهاز الطبي المعالج لإيهاب جلال لأسرته فقط بزيارته عقب انتهاء العملية.

من جهته حرص نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، وعماد سليمان وطارق أبو الليل ومصطفي كمال وحمد إبراهيم بالجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى علي ماهر المدير الفني للمصري، وعبد الظاهر السقا ومحمد ثابت صاروخ ووائل كوندي وباهر المحمدي وحسين السيد ويوسف الجوهري لاعبي المصري البورسعيدي، على التواجد بالمستشفى للاطمئنان على إيهاب جلال.

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله وتم نقله فورا الي أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.