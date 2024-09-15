شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يعلن انضمامه إلى جهاز كولر في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سعيد النحاس محلل الأداء انضمامه إلى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، على أن تكون مباراة الفريق الأحمر أمام جورماهيا الكيني أول مهمة في الموسم الجديد.

وكتب النحاس عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله انضمامي كمحلل أداء في النادي الأهلي".



النحاس

وتواجد النحاس ضمن بعثة الأهلي في كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا غدا الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب كولر ضم عضو جديد في الجهاز الفني لمارسيل كولر المدير الفني خلال الموسم الجديد لمساعدته في عمله بالموسم الجديد.

ويعد سعيد النحاس، الذي عمل من قبل في أندية الدوري السعودي، أبرز الأسماء المرشحة للعمل في جهاز كولر، ولكن يتم تقييم موقفه من قبل ياسين الميكاري محلل الأداء الأول بجهاز كولر وذراعه الأيمن في تحليل أداء المنافسين.