شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الكئوس والميداليات على الفرق الفائزة في المصارعة الحرة والروماني والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري الفرق الفائزة بالمراكز الأول في مسابقة المصارعة الحرة والروماني، كما هنأ كافة المشاركين الذين لم يحالفهم الحظ علي جهدهم في تحقيق منافسة شريفة بين لاعبي الشركات وتمتعهم بالروح الرياضية من أجل رفع شأن الرياضة بين العاملين في مواقع الإنتاج.

واكد د. احمد اسماعيل نائب رئيس اتحاد الشركات ومدير البطولة أن مسابقة المصارعة تأتي ضمن فعاليات بطولة الشركات رقم 57 والتي تقام علي ملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقد تم تكليف اللواء أشرف عمارة سكرتير عام منطقة القناة بتسليم الفرق الفائزة الكئوس والميداليات بحضور اللواء يحيي زكريا مقرر مسابقات المصارعة و وائل عبده عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأعلن اللواء يحيي ذكريا مقرر المسابقة اسماء الفرق الفائزة، ففي مسابقة المصارعة الروماني ٣٥ سنة فازت هيئة البريد بالمركز الأول وايسترن كومباني الثاني والسكر والصناعات الثالث وسيد للأدوية الرابع ومصنع ٩٩ الخامس.

وفي مسابقة المصارعة الروماني ٤٥ سنه فاز مصنع ٢٠٠ الحربي بالمركز الأول وايسترن كومباني الثاني وغزل المحلة الثالث وغزل شبين الرابع والسكر والصناعات الخامس والعربية للشحن السادس والنصر للمسبوكات السابع.

وفي مسابقة المصارعة الحرة عمومي فاز فريق مصر للأسواق الحرة بالمركز الأول وايسترن كومباني الثاني والسكر والصناعات الثالث، وفي مسابقة المصارعة الروماني عمومي فازت ايسترن كومباني بالمركز الأول والسكر والصناعات الثاني ومصر للأسواق الثالث والقاهرة للأدوية الرابع وكاترون بنها الخامس والتمساح السادس.