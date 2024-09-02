مبابي بعد تسجيله في برنابيو "كنت أحلم بهذه اللحظة منذ سنوات"

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قال مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي الدولي كيليان مبابي إنه كان يحلم بالتسجيل على ملعب "سانتياغو برنابيو" منذ سنوات عدة وذلك بعد ثنائيته في مرمى ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد، مفتتحا رصيده منذ انتقاله إلى "الفريق الملكي" قادما من باريس سان جرمان الفرنسي هذا الصيف.

وشرح مبابي في تصريحات صحافية بعد المباراة "كنت أحلم بهذه اللحظة منذ سنوات عدة. أما اليوم، فقد أصبح الأمر واقعا. إنها لحظة كبيرة وأمسية رائعة بالنسبة الي بكل تأكيد، لأنني كنت أنوي التسجيل في ملعب سانتياغو برنابيو".

وأضاف ابن الخامسة والعشرين "أنا سعيد جدا والأمر لا يتعلق بالتحرر لأنني كنت أدرك بانه سيحصل. قمت بتسجيل الأهداف طوال مسيرتي وسأواصل تسجيل المزيد".

وأكد انه لم يشعر بالضغوطات على الرغم من صيامه عن التسجيل في المباريات الثلاث الأولى في الدوري الإسباني "كلا، 3 مباريات من دون تسجيل أي هدف هو عدد قليل للبعض، لكن بالنسبة إلي كان طويلا. الناس تبدأ بالحديث عن ذلك، لكني أحظى بثقة النادي، زملائي وأنصار الفريق".

وتابع "الضغط هو ليس في عدم التسجيل، لأني ما اريده قبل أي شيء هو التأقلم مع الفريق، مع اللعب الجماعي، معرفة تحركات زملائي لاسيما بأني العب مع فريق يختلف أسلوبه تماما عن فريقي السابق وبالتالي أريد ايجاد الانسجام مع طريقة لعبه".

وأوضح "الأمور تسير بشكل جيد، أنا في ناد أردت التواجد في صفوفه. نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، انهم ليسوا لاعبين مميزين فحسب بل أيضا اشخاصا رائعين. من السهل التأقلم في مجموعة كهذه".

وعن انتقاله لشغل مركز قلب الهجوم فيما كان يتمركز على الجهة اليسرى في أغلب الأحيان مع سان جرمان سابقا، أضاف "هذا الأمر لا يسبب لي مشكلة. أستطيع شغل المراكز الثلاثة في خط الهجوم كما فعلت في سان جرمان في موناكو أو مع المنتخب. مركزي على أرضية الملعب لا يشغل بالي إطلاقا".