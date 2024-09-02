وزير التعليم السابق يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي واستخدامه لدى الأطفال والشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أثناء إطلاق ملتقى شباب المعرفة المصري..

انطلقت صباح اليوم الاثنين ، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى شباب المعرفة، وذلك بفندق فيرمونت نايل سيتي، بحضور نخبة من صناع القرار والشباب والمفكرين.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار "الشباب العربي - فرص وتحديات المستقبل"، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

وشهد حفل الافتتاح حضور لفيف من الشخصيات الهامة، أبرزهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والأستاذ جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مكتب مصر، والدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العالمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مكتب الوطن العربي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية هذا الملتقى في تمكين الشباب العربي وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء مستقبل أفضل لوطنهم. وأشار إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية لأي أمة، وأن الاستثمار فيهم هو استثمار في المستقبل.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بأهداف الملتقى، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لدعم الشباب وتشجيع الإبداع والابتكار.

وفي ختام الحفل، تم الإعلان عن جدول أعمال الملتقى الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والورش التدريبية التي تستهدف الشباب من مختلف التخصصات.

يهدف الملتقى إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشباب العربي، وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لتمكينهم من المساهمة في بناء مجتمعاتهم. كما يسعى الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الشباب العربي والشباب من مختلف دول العالم.

وصرح الدكتور حسين الشمسي فى تصريح خاص ل "الخليج 365" قائلا : "يعد انطلاق النسخة الثانية من ملتقى شباب المعرفة خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، حيث يسلط الضوء على أهمية تمكين الشباب العربي وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل. إن هذا الملتقى يمثل منصة حوارية هامة تجمع نخبة من صناع القرار والشباب والمفكرين، مما يساهم في خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار".

وعلق الدكتور طارق شوقي وزير التعليم السابق على ملتقى شباب المعرفة، والذي أكد فيه على أهمية الذكاء الاصطناعي واستخدامه لدى الأطفال والشباب، يمثل إضافة قيمة للملتقى ويفتح آفاقاً جديدة للنقاش والحوار.