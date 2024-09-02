إنبي يودع البلعوطي بعد الرحيل لـ البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قام الأستاذ أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، والمهندس وائل الإمام، نائب رئيس النادي، وكافة قيادات قطاع الناشئين، في لفتة بها الكثير من الاحترام والتقدير، بتوديع حارس المرمى عبد العزيز البلعوطي بعد 14 عامًا من العطاء والولاء للنادي البترولي.

جاء هذا الوداع خلال حفل خاص أقيم بحضور رئيس النادي الأستاذ أيمن الشريعي ونائبه المهندس وائل الإمام ، والكابتن عبد الناصر محمد المدير الرياضي للنادي والكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين وكافة قيادات وعاملي قطاع الناشئين، الذين ساهموا في تدريب وصقل مهارات عبد العزيز البلعوطي منذ انضمامه إلى النادي قبل 14 عامًا.

وتم اكتشاف موهبة لاعب إنبي السابق الفريدة في حراسة المرمى منذ الصغر تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في قطاع الناشئين، وتطور البلعوطي بشكل ملحوظ خلال سنوات صغره ليصبح أحد أبرز حراس المرمى في القطاع بفضل تدريباته المميزة وأدائه المتفوق، ليتم تصعيده لصفوف الفريق الأول، ويستمر في تقديم مستويات استثنائية والتزام دائم جعل منه أحد أعمدة الفريق.

وعبر الأستاذ أيمن الشريعي، رئيس النادي، عن شكره وامتنانه للبلعوطي على كل ما قدمه للنادي طوال مسيرته الحافلة بالنجاحات، وقال الشريعي: "عبد العزيز كان نموذجًا للالتزام والاحترافية، وقدم الكثير من التضحيات من أجل الفريق. نحن فخورون بأننا كنا جزءًا من مسيرته الناجحة، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في محطته الجديدة. سيظل دائمًا جزءًا من عائلة إنبي".

ومن جانبه، أضاف المهندس وائل الإمام، نائب رئيس النادي: "لقد كان عبد العزيز جزءًا لا يتجزأ من نجاحات إنبي على مدار 14 عامًا. هو حارس موهوب يتمتع بشخصية قوية، ونحن على ثقة بأنه سيواصل تقديم الأداء المميز في مسيرته القادمة."

وخلال الحفل حرص البلعوطي على تقديم خالص شكره لرئيس النادي وجميع العاملين في المنظومة الرياضية ، تقديرًا للدعم والرعاية التي تلقاها طوال مسيرته داخل إنــبي ، كما حرص البلعوطي على التقاط الصور التذكارية مع أحد حراس الناشئين الواعدين، في لفتة تعكس حرصه على نقل إرثه ومسيرة عطائه إلى الجيل الجديد، مؤكدًا على أهمية الاستمرارية والتفاني في العمل، ليظل إرث نادي إنــبي في صناعة النجوم مستمر لأجيال وأجيال .

وفي ختام اللقاء، تسلم البلعوطي درعًا تذكاريًا من النادي، تقديرًا لعطائه وإسهاماته التي ساهمت في تعزيز مكانة نادي إنبي في الكرة المصرية كما يأتي التكريم ليعكس دور النادي في صناعة النجوم وتطويرهم منذ نعومة أظافرهم في قطاع الناشئين وحتى تحقيق النجاحات على مستوى الفريق الأول.