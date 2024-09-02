مهاجم فلسطيني فى الطريق إلى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علمت بوابة الخليج 365 أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين يجري مفاوضات جاده مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج والذى يحمل الجنسيه السويديه ولاعب فريق ايك سولنا السويدي. ويمتلك عمر فرج الجنسية الفلسطينية، ويلعب الآن في صفوف نادي آيك سولنا السويدي ويُعد عمر فرج من مواليد 9 مارس 2002، ويبلغ طوله 22 عامًا، بينما يبلغ طوله 1.82 سم. ويلعب عمر فرج في مركز المهاجم الصريح وتبلغ قيمته التسويقية مليون و200 ألف دولار و يتميز عمر فرج بسرعته العالية وقدرته على تسجيل الأهداف واستغلال الفرص وانتقل عمر فرج إلى الدوري السويدي في شهر فبراير من العام 2023.

وأبرز الأندية التي لعب لها عمر فرج، هى ليفانتي الإسباني، وآيك سولنا السويدي ويرتبط عمر فرج بعقد مع نادي آيك سولنا السويدي حتى نهاية منافاسات موسم 2026 وشارك اللاعب في 6 مباريات فقط مع آيك سولنا في الدوري السويدي هذا الموسم، والتي سجلها خلالها هدف وحيد، وساهم في صناعة هدفين.

خاض عمر فرج 115 مباراة في مسيرته مع الأندية، سجلها خلال 27 هدفًا، وصنع أربعة أهداف وحصل المهاجم الفلسطيني الشاب على 10 بطاقات صفراء مع الأندية التي لعب لها، وتعرض للطرد ثلاث مرات وعلى الصعيد الدولي.. شارك عمر فرج في مباراتين مع منتخب فلسطين، ولم يساهم في تسجيل أو صناعة أي هدف، حيث كانت أولى مشاركاته الدولية خلال فترة الأجندة الدولية في شهر يونيو الماضي